Milan-Psg, Skriniar è un completo disastro. I tifosi: “Sta diventando fastidioso”

La sua non è stata una grande partita a livello difensivo nonostante il gol segnato al nono minuto della partita contro il Milan. Quando Giroud lo ha scavalcato e ha segnato il due a uno i tifosi del PSG si sono scatenati contro Milan Skriniar anche sui social. Ammonito all'ottantesimo quando fa fallo evidente su Leao e sostituito all'ottantanovesimo, l'ex giocatore dell'Inter non è piaciuto ai sostenitori del club parigino che si sono arrabbiati anche per il rosso rischiato sull'attaccante rossonero.