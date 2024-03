Dopo aver battuto l'Atalanta nel recupero della ventunesima giornata di campionato, il calendario di Serie A presenta all'Inter le sfide contro Genoa e Bologna. Curiosamente, due delle tre squadre (l'altra è il Sassuolo) fin qui non ancora battute dai nerazzurri, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Il Genoa lunedì, poi il Bologna sabato prossimo: sono due delle tre squadre del campionato (la terza è il Sassuolo) ancora non battute dall'Inter".