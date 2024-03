Aiuto dentro e fuori dal campo

"Oggi andare al Meazza è una festa, per usare la stessa espressione citata da Inzaghi recentemente. Non c'è stata partita di campionato in cui si sia scesi sotto quota 70 mila spettatori. Senza scadere nella banalità del 12o uomo in campo, si può dire con certezza come il feeling tra squadra e giocatori sia stato un fattore in questa rincorsa alla seconda stella. L'Inter colleziona record su record in campo, ma i tifosi non sono da meno. Contro l'Atletico, dieci giorni fa, l'incasso lordo fu di 9,2 milioni di euro, il secondo più alto della storia nerazzurra. E anche in prospettiva, pensando a una Champions che garantirà di base più partite nella prima fase, non può non essere una buona notizia. Il Meazza tira, l'Inter ancor di più. E questo al netto dei discorsi futuribili sul nuovo impianto. Più tifosi allo stadio vuol dire anche la possibilità di attirare più sponsor, di agevolare più iniziative, di generare altri introiti".