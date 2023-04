Gentile: “Lukaku? Con la Fiorentina ha fatto buone cose. Fossi in Inzaghi…”

"Ho trovato cose buone di Lukaku, mi è sembrato che si sia mosso bene e abbia creato spazi e occasioni per i compagni. Ok che un centravanti deve segnare, il voto è decisamente al di sotto della sufficienza per via di quell'errore clamoroso a porta vuota ma bisogna analizzare nel complesso tutti i 90'. Non m'è sembrato un Lukaku con testa tra le nuvole. Considerato le difficoltà in una stagione sfortunata, sta cercando di tornare al massimo. Fossi in Inzaghi insisterei su Lukaku"