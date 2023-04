Juve-Inter, Rocchi addirittura promuove Massa. GdS: “Il secondo giallo a Lukaku…”

Juventus-Inter, promosso l'arbitraggio di Massa

Sotto la lente d'ingrandimento, ovviamente, il finale burrascoso di gara e quanto accaduto dopo il gol di Lukaku. Rocchi avrebbe giudicato corretti tutti i cartellini assegnati dal direttore di gara. Anche il secondo giallo a Romelu Lukaku dopo il gol dell'1-1: "L’esultanza del belga è riconosciuta, è quella già vista in Nazionale. Accompagnata però da un labiale del giocatore (“Muti, muti”) che il regolamento legge come azione provocatoria: ma è stata azione o reazione? Probabilmente più la seconda della prima. Se però Massa, sul campo, avesse avvertito cori a sfondo razzista da parte del pubblico, o se Lukaku li avesse “denunciati”, avrebbe dovuto sospendere momentaneamente la gara. Il tutto, in quegli istanti o prima, non sarebbe stato avvertito. Di certo gli ispettori federali hanno visto e “registrato” tutto", si legge.