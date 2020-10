Gervinho, già 3 i gol segnati all’Inter: domani duello a tutta velocità con Hakimi

Sesta giornata di campionato: l’Inter, dopo il successo ottenuto sul campo del Genoa, ospita a San Siro il Parma. Fabio Liverani, tecnico ducale, si affiderà alla velocità di Gervinho: l’ivoriano, ultimamente accostato proprio ai nerazzurri, ha già saputo far male alla formazione interista in passato, e sabato sarà regolarmente in campo. Dalle sue parti, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe spesso capitare Achraf Hakimi, per un duello a tutto gas tra due dei calciatori più veloci di tutta la Serie A:

“Duello a tutto gas, corsia bollente domani sera. Sfidandosi Hakimi e Gervinho, ce n’è abbastanza per riempire di altri contenuti Inter-Parma. Con l’ivoriano capace di due gol ai nerazzurri, equamente distribuiti tra andata e ritorno l’anno scorso, e il marocchino che tornerà titolare in campionato. Hakimi sulla destra ha saputo farsi sentire, valore aggiunto di questa Inter con “giallo” incorporato la settimana scorsa in Champions League. Quel tampone malandrino ha tolto a Conte una risorsa in fascia, ma ora Hakimi è recuperato a tutti gli effetti. Dopo che l’anno scorso in Bundesliga era diventato l’uomo dei record in fatto di velocità: impressionanti i 36,20 km/h che Hakimi ha fatto registrare in una partita del Borussia Dortmund contro il Lipsia. Qualcosa di meno Gervinho, poco dopo il suo arrivo in Italia, ma comunque cifre impressionanti: nel 2014 per il giocatore del Parma – all’epoca romanista – eravamo nell’ordine dei 35 km/h“.