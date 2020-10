Gervinho: “Io vicino all’Inter, sarebbe stato un passo avanti. Ma non sono deluso”

Nel corso di un’intervista concessa a Talents d’Afrique, Gervinho, attaccante ivoriano del Parma, ha risposto così alla domanda sulle voci di mercato che lo davano vicino all’Inter negli scorsi mesi: “Ero vicino ad andare all’Inter, è un club importante.

Ma non sono deluso, sono contento di essere rimasto al Parma. Il club conta molto su di me e io mi trovo bene. Se fossi andato all’Inter, sarebbe stato un passo avanti per la mia carriera: è stato un onore essere stato nel mirino dell’Inter”, ha detto.