Inter partita ieri ieri per la tournée in Giappone. Mercoledì incontrerà l'Al Nassr dell'ex nerazzurro Brozovic , il primo agosto amichevole con il Psg. La dirigenza nerazzurra arriverà scaglionata al seguito della squadra, anche per questioni di mercato.

"Il primo a raggiungere lo scalo, per proprio conto seppur con un’auto aziendale, è stato Dario Baccin, l’unico dirigente partito per il Sol Levante. Viste le impellenti esigente di mercato, Ausilio resterà a Milano sino a giovedì o venerdì. Stesso discorso per Antonello. Entrambi, insieme probabilmente al presidente Zhang, raggiungeranno Tokyo per la seconda amichevole dei nerazzurri, fissata per l’1 agosto contro il Psg", riporta Tuttosport.