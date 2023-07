FCIN1908 / Dall’U18 alla Prima Squadra in pochi mesi: Inter, ecco chi è Stabile

I piani per questa stagione

In questi giorni di allenamento con la Prima Squadra, Stabile ha favorevolmente impressionato Inzaghi e lo staff tecnico dell'Inter, tanto da essere scelto come uno dei giovani da tenere in gruppo anche per la tournée in Giappone. In attesa di un nuovo difensore, con Bisseck utilizzato in queste prime amichevoli da terzo di destra, il classe 2005 viene considerato l'alternativa a Bastoni (suo idolo e fonte di ispirazione) come braccetto sinistro.