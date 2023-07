Inzaghi, un altro nazionale: obiettivo Toloi. L’Atalanta fa muro, l’Inter studia la formula

"Ma, anche e soprattutto, per l’azzurro che ormai da tempo ha scelto di vestire: Toloi, nato nel Mato Grosso in Brasile, è campione d’Europa in carica con Mancini. L’italianità, intesa come formazione nel nostro campionato e meglio ancora partecipazione al bacino della Nazionale, è ormai un valore in più nelle scelte interiste. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio lo hanno progettato a tavolino e lo stanno realizzando coi fatti: mezza difesa del Mancio gioca già per Simone, arrivasse pure Toloi la colonia sarebbe quasi storica".