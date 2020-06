Il Giornale – Inter deconcentrata? Non è un caso e nemmeno un buon segno che dopo il Sassuolo…

L’Inter è di scena stasera a Parma con l’obiettivo di rifarsi dopo il 3-3 con il Sassuolo. Una partita non facile per i nerazzurri che, vincendo, tornerebbero a -4 dalla Lazio. “Gli stessi 4 punti, però, sono la forbice aperta con l’Atalanta (da affrontare a Bergamo il 2 agosto, nell’epilogo di campionato): guai a farsi superare dalla banda Gasp, ché finire quarti (come 2 anni di fila Spalletti) non avrebbe certo il senso che quasi ovunque si tenta di dare alla stagione nerazzurra”, commenta l’edizione odierna de il Giornale.

MERCATO – “Non può essere un caso ed è tutt’altro che un buon segno in ottica concentrazione, che dopo il pari col Sassuolo si sia parlato più di mercato (Hakimi, gran colpo: siamo ai dettagli, visite mediche forse già a inizio settimana), contratti (risolta la pseudo-grana Sanchez, resta fino all’Europa League; presto andrà ok anche Moses) e futuro (Martinez sì o no? E chi al suo posto: Martial o Cavani o addirittura Dzeko?) che non del Parma”, aggiunge poi il quotidiano che poi si concentra sulle probabili scelte di Conte, assente però per squalifica. In difesa torneranno de Vrij e Godin ma non è da escludere D’Ambrosio. A centrocampo, Gagliardini è favorito su Borja Valero al fianco di Barella, mentre Eriksen agirà alle spalle di Lukaku e Lautaro.