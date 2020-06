Hakimi, Conte decisivo nell’affare. Vicino all’Inter già nel 2018, ma Spalletti gli preferì Vrsaljko

È in via di definizione l’affare Hakimi per l’Inter. Il marocchino è uno dei talenti migliori per la fascia destra e il club nerazzurro ha voluto accontentare Conte in vista della prossima stagione. È stato proprio il tecnico a convincere Hakimi a sposare il progetto nerazzurro. Dopo aver parlato con Conte, l’esterno è rimasto colpito e ha detto sì vedendosi perfetto per il ruolo a tutta fascia nel sistema dell’Inter.

Come spiega il Corriere dello Sport “Il resto lo ha fatto il rapporto con Alejandro Camaño che è il rappresentante sia del marocchino sia di Borja Valero. Con Camaño Ausilio ha un feeling notevole e dallo scorso inverno ha cominciato a “tempestarlo” di chiamate dopo che già nell’estate del 2018 lo aveva chiamato spesso proprio per Hakimi. Achraf infatti è nel mirino dell’Inter da tempo: gli 007 nerazzurri lo avevano visto all’opera quando nel 2016-17 aveva indossato la maglia del Castilla e non avevano mollato la presa neppure nell’annata successiva nella quale aveva giocato (poco) nel Real. Ausilio, che aveva difficoltà a chiudere con l’Atletico il prestito di Vrsaljko, si era informato per Hakimi, ma Spalletti aveva preferito un elemento con più attitudini difensive. Così il marocchino finì in prestito biennale al Borussia e lo scorso autunno in Champions si è “vendicato” asfaltando i nerazzurri”.