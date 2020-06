Sky – Parma-Inter, dubbio in difesa per Conte. Lautaro non preoccupa. Brozovic…

C’è voglia di riscatto in casa Inter dopo il deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo. Con lo scudetto sempre più lontano, l’obiettivo dei nerazzurri è finire al meglio questa stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, in vista della trasferta di Parma ci sono alcuni dubbi di formazione. In primis capire se Brozovic potrà essere convocato, difficile che il croato possa partire dal primo minuto, più facile il suo rientro contro il Brescia. Dubbio in difesa tra D’Ambrosio e Godin. Davanti non preoccupa il fastidio alla schiena di Lautaro, l’argentino può scendere in campo a fianco di Lukaku con Eriksen alle spalle.

(Sky Sport)