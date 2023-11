Giornale – Inzaghi, vittoria da squadra grande. Gruppo maturo, chi la ferma questa Inter?

L’Inter ritorna in testa, dopo la vittoria di sabato della Juventus, in attesa del confronto coi bianconeri dopo la sosta

L’Inter si gode la sosta delle nazionali rimanendo in testa al campionato. Vittoria importante con col Frosinone per prepararsi al big match con la Juve, dopo la sosta, mantenendo il vantaggio di due punti sulla squadra di Allegri .

“Vittoria essenziale, lucida, ancora una volta da squadra grande prima ancora che da grande squadra. Da gruppo cioè maturo, anche le delusioni aiutano, che non specula mai, però si preoccupa sempre di non rischiare più di quanto necessario. Aspetta, colpisce, tramortisce e (quasi sempre) vince: finora in stagione 13 volte in 16 partite. A secco per una volta Lautaro, sblocca Dimarco quasi in fondo al primo tempo”, scrive il Giornale.