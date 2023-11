L’Inter brilla a 360°: nell’ultimo mese lo step che fortifica le ambizioni nerazzurre

Sono cambiate diverse cose dal 7 ottobre. Se neanche ricordate la data è perché in poco più di un mese ne è passata di acqua i ponti. L'Inter arrivava all'ultima sosta con la smorfia di delusione di chi aveva perso la vetta della classifica in favore dei cugini. Milan primo, nerazzurri secondi a causa del pareggio beffardo col Bologna. Il secondo di due inciampi, dopo la sconfitta col Sassuolo, anche quella al Meazza.

Un cammino più che positivo, macchiato da due passi falsi. Giudicati anche più severamente del dovuto. Tutti chiedevano qualcosa in più a Inzaghi e ai suoi ragazzi, sebbene avessero iniziato comunque col piede giusto. Loro stessi erano consapevoli di poter fare ancora meglio. E' praticamente finito lì il rodaggio di una squadra che ha cominciato a sprigionare tutta la potenza del suo motore. Che non è nulla senza il controllo, raccomandava una vecchia pubblicità. In questo infatti consiste il vero step ulteriore fatto dai nerazzurri.