Repubblica – La Juve avvisa l’Inter: la difesa fa anche i gol. “La gufata di Allegri…”

Gufata di Allegri

Immagina, Max, che quando le punte nobili torneranno a rendere in rapporto ai soldi che prendono e al prezzo che sono costate, quello sarà il momento del salto di qualità e, casomai, dell’aggiornamento delle ambizioni, che per ora restano al livello minimale: «Questa vittoria ci serve per allungare su chi sta dietro ». Ma più che al +6 sul Milan, il popolo guarda piuttosto al provvisorio +1 sull’Inter che però Allegri, magari per gufare un po’, computa preventivamente come un -2, dando per scontata la vittoria nerazzurra sul Frosinone. «Nessuno se l’aspettava, di arrivare al confronto diretto a soli due punti da loro. In una partita secca può succedere di tutto, ma l’Inter è la favorita numero uno per lo scudetto, è costruita da anni per vincere ». Eppure, un barlume d’ambizione sta prendendo colore: «Non dobbiamo perdere la voglia di desiderare qualcosa di importante». Qualcosa in più del quarto posto, insomma”, si legge.