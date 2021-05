Il Giorno: “Finanziamento Inter, entro settimana prossima la quadra”

Il punto dal quotidiano sul futuro societario dell'Inter: "Nei prossimi giorni si tratterà rispetto alla possibilità di spostare i pagamenti ai prossimi mesi"

Sono giorni cruciali in casa Inter per quanto riguarda le scadenze. Steven Zhang, come riportato, ha già ricevuto un no dalla squadra in merito alla rinuncia delle due mensilità: ma ora cominceranno le trattative per posticipare il saldo degli stipendi. Spiega Il Giorno: "Nessuna rinuncia a due mensilità, nei prossimi giorni si tratterà rispetto alla possibilità di spostare i pagamenti ai prossimi mesi, oltre la scadenza che la Figc impone per fine maggio necessaria per l'iscrizione al campionato (basta un accordo firmato). Le difficoltà economiche rendono sempre più d'attualità il nodo del finanziamento che Steven Zhang sta trattando con un paio di fondi americani, tramite il lavoro dell'advisor Goldman Sachs. Suning ha chiesto 250 milioni di euro, le variabili attorno a cui gira la discussione sono i tassi e gli eventuali asset in prestito. Entro la prossima settimana dovrebbe arrivare la quadra".