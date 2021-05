Gds – Inter, stipendi: Zhang ha già ricevuto un no. Sulla spalmatura il discorso…

Giocatori, allenatore, dirigenti e dipendenti dell'Inter non avrebbero accolto l'esortazione del presidente Steven Zhang

Giocatori, allenatore, dirigenti e dipendenti dell'Inter non avrebbero accolto l'esortazione del presidente Steven Zhang, a rinunciare a due mensilità dei compensi stabiliti per la stagione in corso. Non una doccia fredda per il presidente nerazzurro, perché c'era da aspettarselo dopo una grande stagione culminata con la vittoria dello scudetto.