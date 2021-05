Sole 24 Ore: “Inter, Bain presterebbe 270 mln. Oaktree rifinanzia il bond 2022?”

Continua la trattativa con i fondi per il finanziamento: Bain Capital, secondo il Sole 24 Ore, avrebbe affidato un doppio incarico a Lazard e Mediobanca

Continuano le trattative in casa Inter per ottenere il finanziamento da circa 250 milioni di euro per saldare le pendenze arretrate e quelle obbligatorie da qui a fine stagione. Il Sole 24 Ore dà un ulteriore aggiornamento in merito alla questione: "Secondo indiscrezioni, le trattative starebbero continuando in questi giorni. Restano due investitori a dialogare con Suning in modo da strutturare il maxi-prestito: Bain Capital Credit ed Oaktree.