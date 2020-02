In vista del derby di domenica sera, Antonio Conte non potrà contare su Alessandro Bastoni: il giovane difensore nerazzurro, ammonito contro l’Udinese, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Costano caro alla Fiorentina, invece, le polemiche scaurite nel post partita contro la Juventus: diffidati i dirigenti Antognoni, Pradè e Barona, con sanzioni complessive che arrivano a 55.000 euro.