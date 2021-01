Inter, Giulini: “Barella? Nella sua testa solo la vittoria. Talento enorme, ha un’innata…”

In tanti lo avevano criticato per aver resistito fino all’ultimo sulle sue posizione, e non essere andato incontro all’Inter durante la trattativa. Forse Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, tutti i torti non li aveva. Perché Nicolò Barella, poi passato ai nerazzurri per quasi 50 milioni, è uno di quei calciatori che spuntano una volta ogni tanto, e che lasciare andare via è davvero difficile. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno del club sardo ha detto:

“«La sua vera forza è mentale. Nella sua testa esiste solo la vittoria. Ha un’innata predisposizione al concetto di “ambizione spinta all’estremo”. Tutto il resto diventa una conseguenza naturale, se abbinato al suo enorme talento“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)