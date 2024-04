Cristiano Giuntoli , Football Director della Juventus, ha parlato a Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio anche del futuro di Allegri: "Manna-Napoli? Non commento indiscrezioni, vorrei parlare della gara. Allegri sotto osservazione? E’ una gara importante per la Juve, è facile dare colpe. Quando vinciamo è tutti insieme, stesso discorso se non vinciamo. Da quando sono arrivato ho cercato di portare questo motto, è un momento delicato dove le cose non vanno per il verso giusto, ma contiamo di invertire questa tendenza e siamo fiduciosi per il futuro.

Offerte per i giovani? In questo momento non mi sento di parlare di mercato e di futuro. Pensiamo al presente, da quello si buttano le basi. Dobbiamo andare in finale e magari vincere la Coppa, arrivare il prima possibile in Champions. A bocce ferme decideremo il futuro della Juve in base alla competizione che faremo e, di conseguenza, a quale sarà il budget. Sarà un mercato in linea con la nuova Juventus, con rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, per essere competitivi in Italia e all’estero.