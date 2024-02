Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato così a DAZN prima della sfida contro l’Inter: “Questa gara è un premio, il lavoro svolto dal mister coi ragazzi è straordinario, se lo meritano. Può essere anche un’opportunità per non perdere punti dalla quinta, sarò monotono ma finché non abbiamo raggiunto l’obiettivo quarto posto io continuerò a dirlo. Non mi aspettavo di fare così bene subito, grazie al mister e i ragazzi siamo qui, l’obiettivo è ritrovare equilibrio economico-finanziario-tecnico, stiamo coi piedi per terra e continuiamo a lavorare, vediamo il futuro con grande ottimismo.