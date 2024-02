A DAZN, il difensore della Juventus Danilo ha parlato così prima del match di San Siro contro l’Inter: “Ho visto i miei compagni belli sereni, è una partita importante in un ambiente importante, ma non finisce oggi la stagione. Tutti vogliono giocare, ma sono 3 punti alla fine. La gara di andata e il loro attacco? Thuram attacca la profondità, ha velocità e corsa, ma ci son tutti quelli attorno, anche Lautaro che si mette tra le linee, è una squadra esperta e importante, dovremo essere nella nostra miglior versione per vincere. Cosa dirà ai ragazzi? Non posso anticipare nulla, sono 3 punti, è speciale a San Siro, ma dobbiamo fare ciò che stiamo facendo, non mettiamoci troppa pressione addosso”.