Serata diversa per Diego Godin e Borja Valero. Il difensore e il centrocampista dell’Inter sono andati al Mediolanum Forum a tifare Armani per l’Eurolega di basket, accompagnati dal vicepresidente nerazzurro Zanetti e dall’ex centrocampista Cambiasso che oggi era ad Appiano. Non l’ha presa bene Lukaku che avrebbe gradito un invito…

Dopo il commento di Lukaku, Godin prova a giustificarsi dicendo che Zanetti lo aveva invitato alla partita di Eurolega.