Inter, Graziani: “Non è nel credo di Inzaghi, ma a volte dovrebbe cambiare assetto”

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha commentato così il pareggio tra Inter e Bologna di ieri: "Alcuni cambi sono stati troppo affrettati: a volte si può cambiare anche assetto tattico anche se non è nel credo di Inzaghi. Lui non lo fa mai, cambia una mela per una pera: siamo sempre lì. Non c'è quella rotazione dei tuoi che ti permette di dare alla squadra un'idea diversa di gioco.