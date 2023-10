"L'Inter fin qui ha giocato 10 partite, 8 in A e 2 in Champions. Totale: 7 vittorie, 2 pareggi, 1 ko", commenta Biasin

"L'Inter fin qui ha giocato 10 partite, 8 in A e 2 in Champions. Totale: 7 vittorie, 2 pareggi, 1 ko. È una squadra che può e deve migliorare tanto, ma il gruppo è affiatato e gioca mediamente ottimo calcio. È l’8 ottobre e non c’è alcun dramma sportivo in atto. Pace e bene"