"Il cileno è una merda". Il labiale di Griezmann, che si riferiva a Sanchez mentre stava andando a battere il rigore di Atletico-Inter , ha fatto il giro del mondo. E da quanto scrive Marca, il francese avrebbe contatto il giocatore dell'Inter per porgergli le sue scuse sostenendo che aveva detto quelle parole solo per incoraggiare Oblak a parare il rigore. E per questo l'attaccante nerazzurro avrebbe accettato le scuse.

Griezmann in sostanza non è convinto che Sanchez non sappia tirare i penalty - spiega Marca - ma era un modo per incoraggiare il proprio portiere. Per questo il cileno ha accettato le sue scuse e avrebbero così sistemato le cose come due uomini che vivono di calcio e che non portano fuori dal campo quello che succede nel rettangolo di gioco.