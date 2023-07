Inter Women, Guarino: “Tanta voglia di ricominciare, obiettivo migliorare. Le nuove…”

Lunedì 24 luglio è iniziata ufficialmente la preseason dell' Inter femminile al KONAMI Youth Development Centre. Coach Rita Guarino ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV esprimendo le sue sensazioni in vista della nuova stagione: "C'era tantissima voglia di ricominciare e di tornare a lavorare sul campo per proseguire il nostro percorso, la fine dell'ultimo campionato è ormai un ricordo.

Non possiamo non tenere in considerazione i miglioramenti già fatti: abbiamo iniziato un certo tipo di lavoro che dobbiamo portare avanti. L'obiettivo è migliorare la qualità, per mettere in risalto le caratteristiche della squadra e di ogni singola giocatrice. Sarà importantissimo avere a disposizione l'intero organico: nelle ultime due stagioni abbiamo dovuto fare a meno di diverse giocatrici. La profondità della rosa sarà fondamentale per garantire sempre qualità nel gioco. I volti nuovi daranno spinta ed entusiasmo a questa squadra. È presto per definire che campionato sarà, lo potremo capire quando tutte le rose saranno completate e avremo un quadro reale. Tutti vorranno rinforzarsi per alzare il livello, soprattutto chi vuole lottare per i vertici della classifica".