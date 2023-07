Inter Women, Ieradi: “Convinto che riusciremo a creare qualcosa di importante”

Le prime parole in nerazzurro dell'Head of Football della sezione femminile: "Molto orgoglioso, sento la responsabilità"

Le prime parole in nerazzurro di Marco Ieradi , Head of Women Football nell'intervista esclusiva per Inter TV: "Le emozioni sono estremamente positive, dai primi momenti vissuti nell’universo Inter ho avvertito sensazioni molto positive, una voglia di fare bene, di crescere e di alimentare questo progetto.

Mi sento molto orgoglioso e sento la responsabilità di questa scelta, ho trovato un team eccezionale, ci siamo capiti subito e sono convinto che insieme riusciremo a lavorare bene e a creare qualcosa di importante. Siamo a un crocevia fondamentale, c’è il professionismo, il mondiale in corso, la crescita dei Club italiani che hanno fatto bene anche in Champions League e questi sono tre pilastri che certificano la crescita del movimento. Sono convinto che per far crescere ulteriormente il calcio femminile tutti insieme dobbiamo lavorare sul prodotto.