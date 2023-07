L'Inter Women prosegue la campagna di rafforzamento della formazione di Guarino. Nuovo arrivo per le nerazzurre, un centrocampista in più

L'Inter Women prosegue la campagna di rafforzamento della formazione di Guarino. Nuovo arrivo per le nerazzurre, un centrocampista in più per la prossima stagione. Ecco l'annuncio ufficiale: