E' Albert Gudmundsson l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare l'attacco per la prossima stagione. Ecco il piano nerazzurro per arrivare a lui secondo Il Giorno: "Per acquistare l’islandese servono non meno di quaranta milioni, si lavorerà sulle contropartite e sulla volontà del giocatore di fare uno step in avanti, ma l’impresa è resa complicata dalla straordinaria stagione del rossoblu, ai vertici in Serie A per gol, assist, dribbling riusciti".