Intervenuto ai microfoni del Secolo XIX, Andres Blazquez, ad del Genoa, è tornato così sul no alla Fiorentina a gennaio per Albert Gudmundsson: «Ho detto a Barone "ti dico un prezzo così capisci che non vogliamo venderlo: 40 milioni". Abbiamo ricevuto l'offerta e ci ho messo tre minuti a rispondere di no, li ho ringraziati ma dicendo di no. So che hanno insistito molto con Albert. Lui è venuto da noie io gli ho detto chiaramente "Sei troppo importante per noi. Non possiamo venderti, ci dai la possibilità di arrivare nelle prime dieci e senza di te non ci arriviamo". Ha detto che sarebbe rimasto qui e finito il mercato mi ha scritto un messaggio dicendomi "Ok Andres, ora facciamo top 10"».