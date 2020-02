Handanovic, obiettivo rientro con la Juve. Possibile test in Inter-Ludogorets: i dettagli

Quando rientra Samir Handanovic? E’ questa la domanda che si fanno molti tifosi dell’Inter, in attesa anche di capire il nuovo calendario nerazzurro, dopo l’ufficialità del rinvio di Inter-Sampdoria inizialmente in programma per questa sera. Il portiere sloveno punta a recuperare per la super-sfida di domenica prossima contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il capitano nerazzurro potrebbe anche scendere in campo contro il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Una sorta di test in vista di Juve-Inter, match che potrebbe valere una stagione.