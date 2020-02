Corsera – Emergenza coronavirus, Inter-Ludogorets: si valutano due ipotesi

Si ferma anche la Serie A a causa dell’emergenza coronavirus. A notte inoltrata il premier Giuseppe Conte ha reso noto il provvedimento d’urgenza del governo: nessuna manifestazione sportiva in Lombardia e Veneto. Di conseguenza sono state rinviate tre gare di Serie A: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. “Lo stop era quasi obbligatorio, lo sport muove in Italia in ogni weekend oltre due milioni di persone tra atleti, addetti, tifosi e lavoratori“, sottolinea il Corriere della Sera. “Ora bisognerà vedere quando recuperare le partite e quanto durerà il blocco: non è detto che la prossima settimana i match riprendano. L’Inter giovedì dovrebbe giocare a San Siro contro i bulgari del Ludogorets, si valuta uno spostamento della gara o di disputarla a porte chiuse. Con il Coronavirus non si gioca“.

(Corriere della Sera)