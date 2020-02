Inter, niente da fare per Handanovic: salta anche la Samp, l’obiettivo è la Juventus

Prudenza: è questa la linea scelta dall’Inter su Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro non ha ancora recuperato dall’infortunio alla mano sinistra, e anche contro la Sampdoria il suo posto verrà preso da Daniele Padelli. Così scrive La Gazzetta dello Sport: “Handanovic non rientra, sullo sloveno il club sceglie la via della prudenza: anche ieri ad Appiano Samir non ha rischiato. Niente allenamenti con la palla, solo il solito lavoro per tenersi in forma e le terapie per la mano sinistra“.

OBIETTIVO JUVENTUS – “Il fatto che alla vigilia della Samp Handa non abbia ancora toccato un pallone sposta inevitabilmente il possibile rientro a giovedì, per il ritorno col Ludogorets. Però è evidente che la partita che interessa è quella successiva, del 1° marzo a Torino: per la Juve servono tutti i migliori e nonostante gli attestati pubblici per Padelli nessuno può nascondere che avere Handanovic o non averlo possa fare la differenza. Così anche col Ludogorets il capitano giocherà se i rischi saranno ridotti a zero e se si vorrà fare una sorta di prova generale, sul campo, della mano del portiere“.