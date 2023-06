Hodgson: “Ho un debole per l’Inter. Ecco come può dar fastidio al Manchester City”

"Pep è stato fantastico. Il primo rivoluzionario in Premier è stato Wenger per il suo gioco all'Arsenal. Guardiola ha portato invece tutto il calcio inglese ai massimi livelli. La vera forza del suo City, trasmessa ai giocatori, è soprattutto fare tante cose a livello eccezionale, ma con un solido collettivo alla base. Non sono solo le idee che porta, alcune delle quali neanche troppo innovative, ma la costanza del lavoro, l'impegno a migliorarsi sempre, l'umiltà di imparare senza limiti. Per questo il loro livello non cala quasi mai. Difatti, hanno vinto cinque delle ultime sei Premier. Non solo per la classe che incarnano ma soprattutto per la loro incredibile costanza. Il calcio di oggi è anche, o soprattutto questo".