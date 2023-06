Hodgson: “City favorito, ma l’Inter in contropiede può far male. Sarebbe una cosa stupida…”

"La potenza di Pep non sono solo le idee che porta, alcune delle quali neanche troppo innovative in verità, ma la costanza del lavoro, l'impegno a migliorarsi sempre di più, ad imparare senza limiti. Questo fa sì che il loro livello di squadra non cali quasi mai. Non a caso, hanno vinto cinque delle ultime sei Premier League. Non solo per la classe che hanno ma soprattutto per la loro incredibile costanza. Il calcio, soprattutto quello di oggi, è anche questo".