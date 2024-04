I M Design: Inter protagonista al Fuorisalone. Antonello: “Fieri di essere presenti”

MILANO, 15 aprile 2024 – In occasione della Milano Design Week 2024, Inter rinnova ed espande la sua partecipazione ad uno di momenti più importanti per la città, e presenta prodotti esclusivi con brand iconici del design e lifestyle, come Unopiù, Kartell e Highsnobiety. “I M Design” è il progetto nerazzurro per l’edizione di quest’anno del Fuorisalone, la definizione che raccoglie le attivazioni diffuse su tutta la città. Il concept vuole rimarcare il ruolo di acceleratore dei valori di eccellenza di Milano e delle sue iniziative culturali, che rende Inter protagonista di un palcoscenico globale per le comunità creative come è a tutti gli effetti la Design Week.

In collaborazione con Highsnobiety Inter ha realizzato una capsule collection di oggetti per il living, ispirati all’esperienza dello stadio. Si stratta di un cuscino e una coperta in jacquard, made in Italy. La capsule sarà lanciata durante Not In Milan, un festival interdisciplinare che celebra la Design Week tramite eventi dedicati alla community. Inoltre, domenica 14 aprile l'Inter ha aperto le porte della propria casa ad Highsnobiety, durante il match Inter-Cagliari, per celebrare la collaborazione con un evento speciale presso la Milano Lounge. I prodotti saranno disponibili a partire da oggi sui canali e-commerce di Highsnobiety e Inter, così come nel pop-up store del festival, presso The Sidewalk Kitchens.