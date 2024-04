Intervenuto a Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vincere lo scudetto da parte dell'Inter nel derby col Milan: "L'Inter sta passeggiando verso lo scudetto com'è giusto fare quando hai un grande vantaggio: non è un grande problema, anche perché incontra squadre che fanno grandi prestazioni, è giusto dire che il Cagliari poteva anche vincere la partita. Non è semplice gestire il vantaggio meritatissimo, il Cagliari ha fatto molto bene. Sarebbe fantastico se, nel caso in cui l'Inter vincesse lo scudetto, il Milan si schierasse e facesse il terzo tempo".