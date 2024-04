"Non è servito a vincere, certo, quel gol. Non ha dato al derby il sapore della passerella. Vorrà dire che Thuram inseguirà il successo tra una settimana esatta, contro la squadra che lo ha cercato e a cui ha detto di no, pur di vestire il nerazzurro. Tikus ritroverà l’amico Lautaro e magari tornerà all’antico. Perché ieri si è visto un altro tipo di giocatore. Molto più prima punta del solito, come avesse completato la sua trasformazione. Del resto, con Sanchez vicino c’era la necessità di riempire l’area, ancor più di quanto non sappia fare il cileno. Thuram l’ha fatto, il modo in cui ha attaccato la porta sul gol è perfetto, la rete è stata la naturale conseguenza del movimento".

Getty Images

"E vale pure una statistica interessante, che gli rende merito: dal 2004 in avanti, Thuram è solo il secondo giocatore dell’Inter ad aver segnato più di 10 gol e servito di più di cinque assist al suo debutto in nerazzurro. L’altro ad esserci riuscito è stato un certo Eto’o. Thuram fa bene all’Inter. Fa bene la sua leggerezza: dopo aver segnato, ha mimato l’esultanza del Toro Lautaro, con l’argentino in tribuna ad applaudirlo. Si può essere coppia anche così. Tanto lunedì prossimo tornano insieme. Nel derby d’andata Thuram fece capire all’Italia intera che razza di giocatore era sbarcato in Serie A, con un gol da favola. Tra una settimana può chiudere il cerchio", aggiunge Gazzetta.

