Inter, nuova strategia per l’erede di Onana. Profilo esperto: Sommer, ma non solo: due idee

"L’Inter ha almeno altre due idee in testa, due piste già sondate. Il primo nome è quello del francese Hugo Lloris, 36 anni, campione del Mondo con la Francia nel 2018 e vice solo qualche mese fa in Qatar, in uscita proprio dal Tottenham di Vicario. L’altra idea porta a Keylor Navas: classe 1986 come Lloris, è tornato al Psg dopo il prestito al Nottingham Forest, ma andrà via da Parigi. Entrambi sono in scadenza nel 2024, entrambi possono essere liberati dai propri club", aggiunge Gazzetta.