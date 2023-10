Icardi torna in Serie A? QS: “È il suo sogno: in estate si era riproposto all’Inter che…”

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Mauro Icardi sogna il ritorno in Serie A già per gennaio

"Mancano 50 giorni alla riapertura del calciomercato ma per qualcuno grandi e piccole manovre sono già cominciate". Apre così l'articolo del Quotidiano Sportivo in merito all'avvicinarsi della finestra di mercato invernale:

"Più indicazioni che trattative vere e proprie, come quelle riguardanti Mauro Icardi. il bomber argentino ha trascinato alla vittoria il Galatasaray all'Old Trafford nell'ultimo turno di Champions ma nonostante il rinnovo col club turco sogna un nuovo capitolo in Serie A", si legge sul quotidiano che conferma come Maurito si sia riproposto all'Inter questa estate, lanciando anche qualche messaggio al Milan che però è orientato su altri profili più giovani. L'Inter - sempre secondo il QS - punta invece su Taremi che potrebbe lasciare il Porto a gennaio per meno di 10 mln, anche se il suo impiego in Coppa d'Asia a gennaio può rinviare il discorso a giugno quando lascerà il Porto da svincolato.