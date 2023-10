VIDEO / Icardi, altro gol per il Galatasaray. “Dal 2007-2008 il più veloce a…”

Ha regalato un assist a Sanchez e ha poi segnato, all'86esimo, il gol del due a zero contro l'Antalyaspor. Mauro Icardi, al Galatasaray, sta facendo faville. La sua stagione è cominciata con 12 gol in 14 partite in totale (tra campionato, Champions e qualificazioni alla CL) e due passaggi vincenti, compreso quello di oggi. In campionato è il calciatore con più gol con 7 gol in 8 presenze.