Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del futuro della panchina della Juve. "Si trascina da troppi anni questa cosa di Allegri-In e Allegri-Out. Per me è l'ultimo anno di Max alla Juve. Potrebbe essere sorprendente che decida lui di dire basta a fine stagione, magari andando all'estero. Anche l'allenatore vincente si deve rendere conto che poi non può pretendere tanto".

"I top come Allegri, se vedono spazi chiusi, devono prendere altre sfide. Conte ad esempio, che vive per vincere, magari si chiudono le porte di big e allora ecco provare avventure diverse. Il mercato sta diventando più arido. Io Conte comunque lo vedo ancora in Italia. E' finita l'epoca dell'allenatore che porta solo i punti. Non basta, si va verso altro, serve metterci anche del gioco. Oggi lui e Mourinho sono in difficoltà, perché il gioco è sempre più intenso e serve rapidità di pensiero ed esecuzione".