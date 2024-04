Mentre con la vittoria al fotofinish in Friuli, anche alla luce di come è stata festeggiata in campo, i nerazzurri hanno sentito di aver definitivamente lo scudetto in tasca. L’ultimo exploit, peraltro, ha riproposto un quesito: ma questo Frattesi non meriterebbe di giocare di più? Proprio il diretto interessato non si è fatto questo tipo di domanda. L’ex-Sassuolo ha dato massima disponibilità e con piena consapevolezza del suo ruolo, sapendo, insomma, chi aveva davanti: ovvero Barella e Mkhitaryan. Aiutato in questo da un ambiente che l’ha accolto alla grande e nel quale lui si trova splendidamente. Qualcosa dovrà inevitabilmente cambiare la prossima stagione. E Inzaghi, che ha già svoltato nel suo atteggiamento verso il turn over, dovrà aumentare ulteriormente le rotazioni per puntare ad arrivare di nuovo in fondo anche in Champions, oltre che per lo scudetto”.