Come ricorda Sky Sport, i nerazzurri dovranno fare a meno, per squalifica, sia di Pavard in difesa sia di Lautaro Martinez in attacco (entrambi torneranno per il derby del 22 aprile). Nel reparto arretrato, Inzaghi dovrà scegliere tra de Vrij, che tornerà a disposizione dopo l'infortunio, e Bisseck, che scalpita e che è ansioso di giocarsi la sua occasione e di avere più minuti. Domenica sera potrebbe essere la volta buona. In attacco, invece, accanto a Thuram è ballottaggio Arnautovic-Sanchez.