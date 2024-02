Piotr Dumanovski , giornalista di Eleven Sports Polonia, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato così dell'ormai probabile approdo all'Inter di Piotr Zielinski a fine stagione: "Sappiamo però che i suoi ultimi mesi non sono stati buonissimi col club azzurro. Se De Laurentiis avesse veramente voluto trattenere Zielinski a Napoli, avrebbe potuto farlo senza problemi. Non ha presentato una buona offerta e ora è troppo tardi.

Tutti qui siamo ormai convinti che sia un prossimo giocatore dell’Inter. L'Inter è una scelta giusta per Piotr, avrà una bella spinta. Ha davanti Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, ma riuscirà a trovare il proprio spazio. Se Zielinski giocherà come fatto lo scorso anno, diventerà un punto di riferimento per l’Inter. E magari vincerà anche un secondo Scudetto, un qualcosa che non è riuscito persino a Boniek con Juventus e Roma. L’Inter è una scelta giusta per il futuro di Piotr”.