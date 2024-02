Il futuro di Piotr Zielinski sarà all'Inter e ormai non ci sono più dubbi: Sabatini, però, ha da ridire sul comportamento di Marotta

"Zielinski-Inter? Secondo me Marotta non è stato sicuramente garbato. Dopo la riunione di Lega, una decina di giorni fa, De Laurentiis racconta che Marotta gli ha negato l’accordo con Zielinski. Accordo che invece ora c’è. Si attendeva febbraio per la firma? Sì, ma diciamo che l’eleganza è un’altra cosa"