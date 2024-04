Nell'Inter di Inzaghi funziona tutto alla perfezione. Lautaro e Thuram sono i due bomber, ma in casa nerazzurri tutti trovano la via del gol

Nell'Inter di Inzaghi funziona tutto alla perfezione. Il traguardo scudetto è sempre più vicino, merito del ruolino incredibile tenuto dalla formazione di Inzaghi . Lautaro e Thuram sono i due bomber, ma in casa nerazzurri tutti trovano la via del gol

"È l’Inter la squadra con più marcatori diversi in questa Serie A: 16 come la Fiorentina. In campionato i nerazzurri andati a segno sono: Bastoni, Dimarco, Bisseck, De Vrij, Acerbi, Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Asllani, Mkhitaryan, Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez", precisa La Gazzetta dello Sport.